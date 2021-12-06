زار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام بن عبد الله البسام، محطة إنزال كابلات الألياف الضوئية البحرية (CLS) لشركة «سلام»، التي توفر خدمات ربط بيني مع بقية أنحاء العالم، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة «سلام» المهندس أسامة بن إبراهيم الدوسري، وعدد من المسؤولين بالشركة.

وأشاد وكيل الوزارة، في مستهل الزيارة بالخدمات المتميّزة التي تقدمها «سلام» لدعم جهود الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بشبكات الاتصالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي المنشود في المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية البنية الرقمية ودورها المحوري في تسريع هذا التحول وجعل المملكة مركزاً إقليمياً للبيانات، لإحداث نهضة تنموية واقتصادية شاملة في ظل قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، أعرب المهندس أسامة الدوسري، عن سعادته البالغة بزيارة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للوقوف على جهود الشركة ودورها البارز في تقديم أحدث خدمات البنية التحتية المتكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، من خلال المحطات الدولية لضمان اتصال دولي سلس، وبجودة وكفاءة عالية، موضحاً أن المحطتين البحريتين التابعتين لشركة «سلام» ترتبطان بالشبكة الوطنية السعودية للألياف الضوئية (SNFN) التي يبلغ طولها 19 ألف كيلومتر وهي عبارة عن شبكة متطورة من الألياف الضوئية تربط جميع المدن الرئيسية داخل المملكة.

وتعتبر، شركة «سلام»، شركة اتصالات سعودية رائدة، تتميّز بتقديم أفضل حلول الاتصالات وتقنية المعلومات من الجيل التالي للربط البيني، والحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن، وخدمات الإنترنت لقطاعات الحكومة والشركات والأفراد.