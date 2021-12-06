أكد امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان ان الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع هو يوم فخر واعتزاز لأبناء وبنات المملكة، مضيفا أن هذا اليوم يجب أن نحافظ على استمراريته ولا يكون يوماً واحداً فقط بل جميع أيام العام، مشيرا الى أن العمل التطوعي جزء أساسي من ديننا الحنيف وأيضا من تقاليد هذه البلاد وعادات هذه البلاد وهي من عادات الآباء والأجداد والعمل التطوعي متأصل في حياة الإنسان السعودي وحياة الناس وكانت قديماً تسمى الفزعة ‏ «وأنا شخصياً أتمنى أن يكون هذا اليوم يوماً مستمر طوال أيام السنة».

وأبان الأمير فهد بن سلطان أن الدولة أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، هيأت جميع الأمور التي تشجع العمل التطوعي وأيضاً هناك قنوات يصب فيها العمل التطوعي بشكل مدروس وآمن، مشيرا إلى أن العمل التطوعي يعتمد أساساً على المواطن نفسه وعلى المجتمع «و‏بهذه المناسبة أحيي رئيس جمعية العمل التطوعية بالمنطقة الأخ محمد العودة وفريق العمل والمتطوعين، وأنا مسرور جداً من الجهود المبذولة من الزملاء والزميلات الذين يعملون معه، وأنا سعيد أن أكون هذا اليوم معكم وسعيد بتكريم من يستحق وكل فرد منكم يستحق التكريم لهذا السبب هذا يوم فخر لنا ولبلادكم وأتمنى إن شاء الله أن يكون العدد أكثر والمبادرات أكبر ونشاهد عملا أكثر والا يكون مختصرا على جهات معينة»، مضيفاً أن العمل التطوعي لابد أن ينتشر في جميع مناحي المجتمع «ولهذا السبب مطلوب من جميع الإدارات الحكومية أن تضع العمل التطوعي على رأس أولوياتها وتشجع المتطوعات والمتطوعين»، مشيراً إلى أهمية دور المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في العمل التطوعي منذ تأسيس البلاد.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم بديوان الإمارة حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي بدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي الذي أكد من خلالها أهمية العمل التطوعي، مشيراً إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك. وذكر أن إجمالي عدد المبادرات التطوعية التي أطلقها الفرع خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاعات غير الربحية بلغ 67 فرصة، وان إجمالي عدد الفرص التطوعية التي طرحت من خلال منصة العمل التطوعي بالمنطقة في عام 2021، بلغ 13328 فرصة. وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة أكثر الجهات الحكومية دعماً للعمل التطوعي، إضافة لتكريم القطاعات غير الربحية، والمتطوعين والمتطوعات الحاصلين على أكثر ساعات تطوع بالمنطقة.

من جهة أخرى، التقى الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة اليوم بمحافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني. إذ رحب بالجميع مؤكدا أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار احوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، مشيرا إلى أهمية متابعة سير العمل في المشاريع التنموية وتذليل جميع العقبات.