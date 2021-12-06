بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إمارة دبي.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لرئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته نقل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.