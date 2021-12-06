أكد الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية.

وقال وزير العدل خلال مشاركته اليوم في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في القاهرة: «نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع. وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية، وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية».

وعبر الدكتور الصمعاني عن بالغ سروره لمشاركته في الدورة الحالية للمجلس، مقدماً شكره لوزارة العدل التونسية على ما بُذل من جهود وإنجازات خلال دورة المجلس السابقة.

وأوضح وزير العدل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.