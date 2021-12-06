في إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الدفاع، دشنت شركة نوبكو المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة المرحلة النهائية من تنفيذ مشروع «خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية»، الذي يهدف لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من المستودعات المركزية لنوبكو بالمنطقة.

ويأتي تدشين هذه المرحلة ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وقعتها نوبكو مع الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بكافة مناطق المملكة.

وتم خلال حفل التدشين استعراض مراحل تنفيذ مشروع الدعم اللوجستي وفقاً لاتفاق الطرفين، على أن تتولى نوبكو توفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعاتها بالمنطقة الغربية بأعلى معايير الجودة وذلك لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

وثمنت نوبكو دور شركائها الإستراتيجيين في القطاع الصحي الحكومي وتعاونهم المستمر مع الشركة لرفع مستوى التقنيات المستخدمة في إدارة سلاسل الإمداد الطبية التي تتيح متابعة التخزين الطبي والنقل، وبآليات رقابة دقيقة تعزز الشفافية وتضمن وصول الإمداد بسرعة وجودة عالية تحقق الوفرة.

وأكدت نوبكو بهذه المناسبة، تسخير خبراتها في تنظيم إجراءات توفير الاحتياجات الطبية من خلال الشراء الموحد، وتوحيد أدلة للبنود الطبية، وتوفيرها بأقل التكاليف عن طريق إنشاء قنوات اتصال وشراكات داعمة تزيد فعالية سلاسل الإمداد. كذلك مواصلة مساعيها لتمكين القطاع الصحي الحكومي ليسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي المخصص للشراء الطبي الحكومي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لبناء مجتمع حيوي ينعم بجودة الحياة.

يُذكر أن نوبكو تأسّست بهدف توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحد لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عمليات النقل والتخزين بجودة وكفاءة عالية.