دعا أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لوحدة التطوع مؤسسات القطاع الخاص بكافة المجالات التجارية، إلى تقديم الامتيازات والعروض والخصومات للمتطوعين والمتطوعات بالمنطقة، لتكون حافزا لهم، وتقديرا لجهودهم المجتمعية، التي يبذلونها في كافة المناسبات والأزمات.

جاء ذلك بعد رعايته مساء أمس جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل للشؤون الامنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة.

وأشار أمير القصيم إلى أن مثل هذه الليلة تزدحم المشاعر والكلمات لترجمة ما يدور بالخاطر، مبديا فخره واعتزازه بما يشهده من بيئة تطوعية في هذه المنطقة التي تتنافس عليها جميع مناطق المملكة، حرصا على العمل الخيري والتطوعي.

ووصف أبناء وبنات هذه البلاد بأنهم جميعهم متطوعون لخدمة وطنهم ويتسابقون إلى العمل التطوعي في جميع المجالات وهذا ليس بغريب على بلاد مثل المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن العمل التطوعي بالمنطقة بأنه قصة طويلة بدأت عندما استشعر أنه من الضروري أن نشارك ونساهم في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة للوصول إلى مليون متطوع، وكان لتكريم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإحدى الفرق التطوعية خلال زيارته للمنطقة قبل سنوات، بذرة من البذرات الصالحة المباركة، وجعلنا نبدأ أول الخطوات بتأسيس الفريق الكشفي التطوعي، وجعل جميع الفرق التطوعية تحت مظلة واحدة، لتمكينهم من العمل التطوعي في أي مناسبة أو أزمات لضمان جاهزيتهم في حال دعت الحاجة لهم، وتم إنشاء رابطة التطوع، وتنظيم العمل بتأسيس وحدة العمل التطوعي بإمارة المنطقة.

وقدم شكره لجميع المتطوعين والداعمين للعمل التطوعي ممثلة بوكيل إمارة القصيم على متابعته وإشرافه على الأنشطة التطوعية بالمنطقة، مقدما شكره للشيخ عبدالله العثيم الذي لبذله الخير واستحقاقه لجائزة باذل الخير، سائلا الله أن يبارك بأعماله وجهوده الخيرية والمجتمعية.

وكان أمير القصيم زار المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى وحدة التطوع بإمارة القصيم بمشاركة أكثر من 50 معرضاً الذي يتضمن عرض جهود المؤسسات الحكومية والخيرية في العمل التطوعي.

كما شهد الحفل الخطابي بهذه المناسبة الذي تضمن عرضا مرئيا لجهود العمل التطوعي بإمارة القصيم خلال السنوات الماضية وما تحقق له من إنجازات في خدمة المجتمع بالمنطقة.

كما أعرب مدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش عن شكره وتقديره لأمير القصيم على دعمه للعمل التطوعي، الذي أسهم في الوصول إلى أرقام مميزة في أعداد المتطوعين والفرق التطوعية على مستوى مناطق المملكة، محققا بذلك المعايير الوطنية للتطوع.

كما كرم أمير القصيم الشيخ عبدالله العثيم بجائزة باذل الخير تقديرا لدوره بالعمل الخيري، كما كرم الفائزين بجائزة فيصل بن مشعل للعمل التطوعي في مسار الأفراد، وجائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي فئة الفرق التطوعية.