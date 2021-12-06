هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة.

وأشاد جلالته بالجهود التي بذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي يؤكد على ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من قدرات وإمكانات كبيرة مما سيعزز بدوره من مكانتها وريادتها على خارطة الرياضة العالمية واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، معربًا عن تمنياته الخالصة للمملكة وشعبها بتحقيق المزيد من النجاح والريادة والإنجاز في المجالات والقطاعات كافة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مشيداً بحسن التنظيم والإعداد لهذا السباق العالمي.

ونوه ملك البحرين بالدعم والاهتمام الذي يوليه ولي العهد للقطاع الرياضي واستقطاب مثل هذه السباقات العالمية بما يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة لمختلف الرياضات والفعاليات الدولية الكبرى، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار والرفعة.

وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا، الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة.

وأشاد ولي عهد البحرين بما شاهده في حلبة كورنيش جدة من تميز سيكون إلى جانب إبداع أبناء المملكة العربية السعودية في التنظيم والإعداد للفعاليات الكبرى، إضافةً إلى جدول سباقات «الفورمولا 1» عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة ولي عهده تكتب قصص النجاح في مختلف الميادين، مما جعل العالم ينظر بإعجاب لتسارع خطوات التنمية وتوالي الإنجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأعرب عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها بتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والإنجاز في المجالات كافة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا.

ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلها ولي العهد والكوادر السعودية في إبراز هذا الحدث بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خارطة الرياضات الدولية وجعلها محط الأنظار على الدوام، متمنياً للمملكة العربية السعودية كل تقدم ورفعة في ظل قيادتها الحكيمة.