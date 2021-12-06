تتقدم مجموعة لولو هايبرماركت، بالتعاون مع مجموعة إيفا بودية ومساندة في جعل اليوم العالمي للإعاقة إحدى أولوياتنا.

وتنضم مجموعة لولو إلى مجموعة إيفا لتذكرنا بأن العالم ملك الجميع في اليوم العالمي للإعاقة. وجمعت لولو هايبرماركت نحو 50 بطلا حاربوا وجعلوا المستحيل ممكنا بإرادتهم المطلقة.

وقد أقيم هذا الحدث، الذي تم تكريم الأبطال فيه بالتعاون مع مؤسسة الدمام الخيرية للإعاقة. واستقبلت إدارة لولو هايبرماركت المشاركين، وشمل ذلك كبار السن والأطفال وأجروا حدثا لا ينسى، حيث تم أخذ الجميع من خلال رحلة مسلية مليئة بالفعاليات والموسيقى.

وأكد الحدث نية تذكير الجميع بأنهم ليسوا وحدهم في معركتهم.

وأشادت المديرة العامة للأمانة الخيرية رنا طيبة بجهود مجموعة لولو لهذه المبادرة، كما أعربت مجموعة لولو هايبرماركت عن فخرها بكونها جزءا من هذه المبادرة الرائعة. ويتوقع الأشخاص ذوو الإعاقة الدعم بالمساندة والتعاطف وهذا بالضبط ما حاولت مجموعة لولو فعله للجميع في هذا اليوم العالمي للإعاقة.