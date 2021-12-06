شهدت مدارس سراة عبيدة، اليوم (الإثنين)، عودة جادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الأول، عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي. وتابع مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، ميدانياً انطلاق الدراسة، بمتوسطة ابن الأثير، وثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد، وتجول في القاعات الدراسية، واطلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة، وتخللت الزيارة جولة على مرافق المدرسة للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية. وأثنى مدير تعليم المحافظة على جهود مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات، نظير الهمم العالية، والبداية المميزة، والانطلاقة الجادة، والجهود الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن نسبة الحضور والانضباط وفقاً للرصد الميداني من قبل المشرفين والمشرفات، كانت عالية، فيما تواجدت القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم، مشيراً إلى حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية، ومواصلة الجهود، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ضمن رؤية 2030.