تواصل أمانة منطقة عسير أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق التعاون الرابط بين طريقي الملك فهد والطائف، الذي يُعتبر أحد أهم محاور الحركة الرئيسية بمدينة أبها. ويأتي ذلك ضمن عدد من المشاريع التنموية التي تهدف من خلالها الأمانة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية لتتواكب مع وتيرة التنمية والزيادة السكانية بالمدينة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير للطريق من خلال 3 مراحل عمل، بطول إجمالي 9 كم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجار استكمال بقية المراحل. وأشار إلى أن أعمال إعادة التأهيل تشمل إعادة السفلتة، والأرصفة، ودهانات الخطوط الأرضية، واللوحات الإرشادية، مضيفاً أن الأمانة لديها خطة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثقة من أعمال تحسين المشهد الحضري الذي يحظى بإشراف ومتابعة مستمرة من أمير منطقة عسير.