رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور مسؤولي القطاعات بالمنطقة.واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية في محافظات المنطقة، إذ يجري تنفيذ 898 مشروعاً في المجالات البلدية والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والنقل والإسكان والهلال الأحمر، وذلك بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال.من جهة ثانية، هنّأ أمير منطقة مكة المكرمة جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة حصولها على جائزة الزيرو بروجكت العالمية للمرة الثانية، والتي تُسلّم في مقر الأمم المتحدة للجهات الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة حول العالم.وحددت المنظمة موضوعاً للجائزة هذا العام “التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، حيث قامت المنظمة بعرض مبادرة الجامعة ضمن تقرير المنظمة السنوي، وتم عرضه على صفحتها الرئيسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة 2020م.يذكر أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروعاً من 106 دول حول العالم، تم اختيار ما يقارب الثمانين مبادرة ومشروعاً، بناءً على ثلاثة معايير: الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع والتطوير.