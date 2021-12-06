أكّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أهمية الحرص على الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، بمكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، منوهاً بحهود وزارة التعليم في هذا الصدد؛ وبمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.واطلع أمير تبوك على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حيث تضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمّت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات.من جهته، نوّه مدير تعليم تبوك بدعم أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة، وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.من جهة أخرى، يرأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم الاجتماع الدوري بالمحافظين بمنطقة تبوك.وسيطلع خلال الاجتماع على تقارير عن سير العمل في جميع محافظات ومراكز المنطقة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمّنة عدداً من الاحتياجات التي تمس المواطن، إضافة إلى الاطلاع على خطط العمل بالمحافظات التي تحقق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والوطن.