تساهم السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته بتنقل (٢٠٠) ألف شخص في ساعة واحدة فقط. ويشرف (٩٨) مهندساً على تشغيل أكثر من (200) سلم كهربائي و(18) مصعداً كهربائياً بالمسجد الحرام.وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن السلالم تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلاً عن 8 سلالم داخلية، مشيراً إلى أنه تم تشغيل جميع المصاعد الكهربائية بالمسعى، التي تتوفر بها وسائل السلامة والحماية التي تمنع وقوع الحوادث لا قدر الله.وأضاف قائلاً، يتم تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين؛ لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية، مبيناً أن إدارته حريصة على متابعة الخدمات والارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها ومواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانيكية، وبرامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.