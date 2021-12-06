تشارك المديرية العامة للدفاع المدني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاحتفاء بيوم التطوّع السعودي والعالمي تحت شعار «عطاء وطن»، بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها إيماناً بالأثر الإيجابي لجهودهم.وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتعزز وتنظّم هذا المجال، من خلال الهدف الإستراتيجي المتمثل في (تشجيع العمل التطوعي).وأكّد حرص المديرية على استثمار خبرتها الطويلة مع الجهات الأخرى في تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي، حيث نصّ الهدف الإستراتيجي الثامن للمديرية العامة للدفاع المدني على «تمكين المواطنين من التطوّع في أعمال الدفاع المدني»، ووضع له العديد من المبادرات والمؤشرات، التي نطمح أن تسهم في تحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المديرية العامة للدفاع المدني.وأبان مدير عام الدفاع المدني أن من أبرز الممكنات للعمل التطوعي التي تحرص المديرية العامة للدفاع المدني على توفيرها إيجاد بيئة محفزة وآمنة تساعد أفراد المجتمع على تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة مجتمعهم، وتعمل على التقييم المستمر لاحتياجها من المتطوعين ثم تمكينهم واستيعابهم كداعم رئيسي في مساندة رجال الدفاع المدني.