احتفت أمانة الطائف باليوم العالمي للتطوع برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي والجهات المشاركة ممثلة في (ادارة التعليم بالطائف، ومركز التنمية الاجتماعية، وجمعية التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة).

وجرى خلال الاحتفال إقامة الملتقى التطوعي (إضاءات) التي نظمته الأمانة وشمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، وذلك بمنتزه الردف وسط حضور كثيف من زوار المنتزه. وجرى خلال الملتقى تكريم المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح، وذلك تقديرا لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة.

ونوه أمين الطائف بأن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات التطوعية والتي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر، وأكد ان جهود الفرق التطوعية مقدرة وتهدف الى تعزيز الجهد التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع. كما افتتح وكيل محافظة الطائف بطولة كأس أمانة الطائف والتي يشارك في منافساتها العديد من الفرق، ضمن جهود استيعاب قدرات ومهارات الشباب وإبرازها ودعمها.