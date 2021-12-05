بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى أخيه سلطان عُمان الشقيقة السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في العاصمة مسقط.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين لجلالة السلطان وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، نقل وزير الخارجية العماني تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.