انطلقت، اليوم (الأحد)، الرحلة الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، وذلك بانتظام أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط بيئة صحية آمنة. وقد كثفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الزيارات الميدانية من قبل قيادات الإدارة والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات على جميع المدارس بنين وبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، لمتابعة سير العملية التعليمية في الحجرات الدراسية منذ الحصة الأولى، ومتابعة كافة التجهيزات التقنية للمرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد، والتجهيزات الصحية لاستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس، لضمان سلامة الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات من المستجدات الأخيرة لفايروس كورونا كوفيد-19 ومتحور «أوميكرون». ووقف المساعد للشؤون التعليمية بنين الدكتور ساعد الثبيتي على سير الدراسة وانتظام الطلاب على مقاعدهم الدراسية بثانوية الطائف، فيما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي على سير العملية التعليمية وانتظام الطالبات بمجمع التحفيظ «المتوسطة الثانية والابتدائية الثانية». من جانبه أوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي، أنه في هذا اليوم عادت المدارس للعمل للانتظام في الفصل الدراسي الثاني حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، وذلك بكل جدية ونشاط وسط أجواء صحية آمنة ولله الحمد، مضيفاً أن عمليات التعلم مستمرة لتحقيق النتائج المأمولة، واستكمال مسيرة النجاح والتفوق للطلاب والطالبات خلال هذا الفصل الدراسي، مؤكداً دور المعلمين والمعلمات الفعّال في تحقيق أهداف رسالة التعليم، ودور أولياء الأمور المؤثر في ارتفاع حصيلة العلم لأبنائهم وبناتهم من خلال المتابعة المستمرة في تحصيلهم الدراسي والعلمي، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية في مكاتب التعليم والإدارات المعنية مكثفة لمتابعة الأعمال التعليمية والتجهيزات الصحية.