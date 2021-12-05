أُجري اتصال هاتفي ضم كلاً من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث أبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون، ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها.

وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان. كما تم التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.