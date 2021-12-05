وقع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس، مذكرة تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية فرنسا في المجالات الثقافية.وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي السعودي الفرنسي في قطاعات ثقافية متعددة، تشمل فنون العمارة والتصميم، والتراث، والإنتاج الثقافي السمعي البصري، والفنون البصرية، وفنون الأداء، والأفلام، والأدب، إلى جانب تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.كما تضمنت المذكرة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات ذات العلاقة بالجانب الثقافي، إضافة لتنمية التعاون في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه، والعمل على تعزيز التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية، وزيادة مشاركة الفنانين السعوديين والفرنسيين في برامج الإقامة في كلا البلدين.وتأتي المذكرة في سياق علاقات الصداقة المتميزة بين المملكة وفرنسا، خاصة في مجالات التراث والثقافة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة نمواً مطرداً من خلال المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، ومن أبرزها توقيع اتفاقية تعاون تاريخية 2018 لتطوير محافظة العُلا وتنمية عناصرها الثقافية والتراثية.يذكر أن وزيرة السياحة في فرنسا زارت أمس المنطقة التاريخية بمحافظة جدة، وتجولت بمختلف أنحاء جدة القديمة، مطلعة على بيوتها التاريخية وما اشتملت عليه من نمط بناء أصيل يعبر عن هوية المنطقة وعراقتها، التي تم تسجيلها في قائمة التراث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).وشملت الزيارة بيت نصيف، ومسجد الشافعي، مستمعة لشرح من المسؤولين في المنطقة التاريخية حول ما تضمه من مرافق وحارات ومعالم تراثية لا تزال قائمة حتى الوقت الحالي، إضافة لتقديم نبذة عن نتائج أعمال الحفر والكشف عن الآثار بجدة.