أُجري اتصال هاتفي ضم كلاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية السيد محمد نجيب ميقاتي، حيث أبدى دولة رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها. وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان. كما تم التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.