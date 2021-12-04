نبهت السفارة السعودية في سويسرا، المواطنين الراغبين بزيارتها، إلى أن السلطات السويسرية فرضت اشتراطات تلزم القادمين بتقديم فحص PCR لدخول أراضيها.

وأوضحت السفارة أن اشتراطات السلطات السويسرية تضمنت إجراء فحص PCR آخر بين اليوم الرابع واليوم السابع من تاريخ الوصول وقبل مغادرتهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية أخرى داخل سويسرا وفق منشور أرفقته السفارة في تغريدة لها عبر حسابها في «تويتر»، (من هنا).