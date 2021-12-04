استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (السبت)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مستهل زيارته الرسمية إلى السعودية.

وكان السفير الفرنسي قد وصل إلى جدة، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.