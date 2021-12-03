التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، اليوم (الجمعة)، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، إضافةً إلى مناقشة استمرار اعتداءات المليشيات الحوثية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، ورفضهم لوقف إطلاق النار وهجومهم المستمر على الشعب اليمني، واعتدائهم الأخير على مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء واحتجازهم لعدد من الموظفين العاملين في المجمع، ووضع خزان النفط صافر، كما تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.