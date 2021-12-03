تستعد وزارة التعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني لهذا العام تنفيذ مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وشروط الترشيح لبرامج الدبلوم العالي في المرحلة الأولى.

وبين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تعميم الإطار العام للمشروع و(اطلعت عليه «عكاظ») أن هذا يأتي بناء على توجهات الوزارة نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في جميع مراحل التعليم العام في تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي.

ويهدف برنامج الدبلوم العالي المسائي/المدمج - (المرحلة الأولى) إلى الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وتطوير المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم العام وإتاحة الفرصة لهم للتدريس في تخصصات أخرى والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بإعداد الكوادر المؤهلة لتدريس تخصصات مستهدفة بما يتوافق مع متطلبات الميدان التعليمي وإكساب المعلمين والمعلمات المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم للتدريس في تخصصاتهم الجديدة، مع الإبقاء والمحافظة على تميزهم في تخصصاتهم السابقة ورفع جودة التعليم ومخرجاته من خلال تمكين المعلمين والمعلمات معرفيا ومهنيا في تخصصات جديدة تخدم جميع مراحل التعليم العام.

وسيتم تصنيف المعلمين والمعلمات بعد إتمام البرنامج في تخصصين والذي سيتم تنفيذه في جميع الجامعات الحكومية في المناطق والمحافظات التعليمية.

وأكد التعميم أن القبول ستتولاه الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث والإشراف على ترشيح المتقدمين للالتحاق بالبرامج لمن انطبقت عليهم الشروط، علما أن البرامج مجانية ويتم تنفيذها في الفترة المسائية (مدمج) ولا تتطلب تفرغا كليا أو جزئيا.

والبرامج المعتمدة في المرحلة الابتدائية هي المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والتفكير الناقد للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتربية البدنية والدفاع عن النفس والمهارات الحياتية والأسرية والفنون لجميع مراحل التعليم العام وتخصص مبادئ الإدارة والتسويق للمرحلة الثانوية فقط على أن تكون الدراسة 60% حضوريا و40% عن بعد.

وتضمنت شروط القبول العامة الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى وأن يكون المؤهل مسجلا بمركز المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأن يكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف التعليمية في تخصصات الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية.

وأضح التعميم أن مزايا الحصول على البرنامج هي اعتماد شهادة البرامج كدبلوم عالٍ وتسجيله في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمنح الأولوية لمجتازي البرامج للقبول في الماجستير التنفيذي، واحتساب الساعات المجتازة واحتساب نقاط شهادة البرامج ضمن نقاط المفاضلة في شروط الترقية من «معلم» إلى «معلم ممارس» وفق لائحة الوظائف التعليمية وزيادة فرص الملتحقين بالبرامج في حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية واحتساب ساعات البرامج ضمن نقاط التطوير المهني التعليمي للترقية (تحتسب 75 نقطة لبرامج الفصل الدراسي الواحد، و150 نقطة لبرامج الفصلين الدراسيين) واحتساب البرنامج ضمن عناصر المفاضلة في التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث والبرامج النوعية.