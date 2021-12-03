رفعت بلدية محافظة القريات نحو نصف مليون متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء في الشوارع والأحياء وسفلتة أكثر من 180 ألف متر مربع خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة والارتقاء بجودة حياة أهالي المنطقة.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن إجمالي ما تم من أعمال سفلتة الشوارع وترقيع الحفر والتشققات بالطرق خلال الفترة الماضية بلغ 180 ألف متر مربع، كما تم رفع 479635 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض من خلال الفرق الميدانية المختصة.

وأكد العنزي أن ملف معالجة مظاهر التشوه البصري يأتي ضمن أولويات البلدية وفقاً لتوجيهات وحرص أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومبادرات وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب العنزي بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال تقديم البلاغات والملاحظات عبر منصة (بلدي) ومركز الاتصال الموحد 940 بما يسرع عملية رصد ومعالجة الملاحظات ويسهم في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على البيئة.