عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في السعودية اجتماعها الثالث والثمانين بعد المئتين برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية 25 جهة حكومية لمتابعة كافة مستجدات الوضع لجائحة فايروس كورونا «COVID-19» وجهود كافة الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة و تطبيق الإجراءات الاحترازية و البروتوكولات الوقائية للتصدي للجائحة والحد من انتشار الفايروس.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة المستجدات وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة من فايروس كورونا «كوفيد-19» «أوميكرون Omicron» وأعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف جميع الجهود من كافة الجهات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، والإشراف على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

كما أكدت اللجنة ضرورة مسارعة كافة أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من خارج السعودية بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء الفحوصات الخاصة بالفايروس في مواعيدها وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.