أكد المتحدث الإعلامي لإدارة مرور محافظة جدة جاهزية رجال المرور للتنظيم المروري الخاص بإقامة سباق «الفورميلا 1» في محافظة جدة خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 28/ 4/ 1443هـ وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 1/ 5/ 1443هـ.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تهيئة 7 مواقف لمركبات مرتادي السباق حسب فئة التذاكر، ويتم الدخول إليها باستخدام تذاكر إلكترونية تفاعلية تسهل على الزوار التعرف على الموقف المخصص لهم.

وأوضح المتحدث أنه يمكن للزوار الوصول إلى المواقف المخصصة وفق الآتي:

القادم باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز، يتجه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوباً إلى طريق الخدمة للانعطاف غربا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة.

القادم باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز، يعود باتجاه الجنوب عند دوار الكرة الأرضية ويتجه إلى طريق الخدمة للانعطاف غرباً إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة.

القادم عبر طريق الحرمين ومن مطار الملك عبدالعزيز، يتجه إلى جسر الصالة الملكية ومنه إلى الاتجاه غربا للوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوباً.

وأهاب المتحدث بقائدي المركبات التقيد بقواعد السير وتفادي الازدحام المروري المتوقع على موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة الآتية:

طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة، وطريق الحرمين بالاتجاهين شمالاً وجنوباً، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق فلسطين بالاتجاهين شرقا وغرباً.