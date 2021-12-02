أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الثالثة من برنامج «العلا للابتعاث» الذي يهدف للارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات المحافظة، وتوفير مصادر التعليم بما يساهم في دعم خطط التطوير وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة في المحافظة، وذلك من خلال شراكاتٍ دولية مع جامعات وأكاديميات ومعاهد مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، وهولندا.ويعمل البرنامج مع «117» مؤسسة تعليمية في دول عدة حول العالم، ويتيح للمبتعثين الحصول على شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في مجالات السياحة والضيافة، التاريخ وعلم الآثار، الفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتقنيات الزراعية، وكذلك التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المرافق والخدمات البلدية، وإدارة التواصل، كما صمم البرنامج بشكلٍ إستراتيجي يمتد لعدة سنوات، انطلقت المرحلة الأولى في عام 2018، وتبعها في العام 2019 إطلاق المرحلة الثانية، وفقاً للقطاعات والتخصصات التي تدعم سوق العمل وتسهم في تحقيق جهود تطوير العلا.