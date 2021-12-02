أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مشروع «إيجابي» والذي يستمر لمدة 4 أشهر ويستهدف 140 مستفيدا من أحداثها المشمولين بالرعاية.

ينقسم المشروع إلى ثلاثة مسارات تربوية واجتماعية وترويحية تحت عنوان «الإيجابية في العلاقة مع الله والإيجابية في العلاقة مع النفس والإيجابية في العلاقة مع الآخرين» وتتضمن المسارات دورات ولقاءات وأمسيات وواجبات واستشارات في مختلف المجالات تهدف جميعها إلى المساهمة في تعويد المستفيدين على الإيجابية في مجالات الحياة المختلفة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد الحربي أن المشروع يتميز بكونه يلبي جميع احتياجات النزلاء ويكسبهم أكثر من 12 مهارة مرتبطة بالإيجابية من خلال 108 فعالية وأنشطة ينفذها فريق مؤهل ومتخصص في هذا المجال.