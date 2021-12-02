أتاحت أمانة منطقة الرياض مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الحدائق العامة، واشترطت إقامة مطاعم ومقاهٍ وملاعب للارتقاء بجودة خدماتها تلبيةً لتطلعات السكان.

وقالت الأمانة عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «مواكبة لتطلعاتكم الطموحة.. فرص جديدة تعزز من انتشار حدائق الرياض النوعية في أحيائنا السكنية من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تساهم في زيادة المساحات الخضراء، وتقدم خدمات فريدة تنسجم مع مستهدفات مدينتنا».

وأضافت الأمانة: «فرص استثمارية نطرحها أمام شركائنا تشمل إنشاء الملاعب والأنشطة الرياضية، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والمجتمعية، وتوفير المطاعم والكافيهات».

وأوضحت أمانة الرياض أنه من حق المستثمرين التسمية ورعاية الحديقة، وإقامة اللوحات الإعلانية الرقمية، وإنشاء مبان بنسبة 25% من إجمالي المساحة.

وكشفت الأمانة أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء وتشغيل حديقتين، الأولى في حي النخيل بمساحة 22.729 مترا مربعا ومدة العقد 25 سنة، والثانية حديقة حي الغدير بمساحة 5.989 مترا مربعا ولمدة 25 سنة.