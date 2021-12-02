أصدرت السفارة السعودية لدى المغرب، تنبيها للمواطنين والمواطنات العالقين فيها الراغبين بالسفر إلى السعودية، في ظل إغلاق سلطات المغرب الأجواء أمام جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين.

وأبلغت السفارة المواطنين والمواطنات أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر سارية المفعول على الخطوط السعودية.

وقالت السفارة: من لا تتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية فعليهم التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية في المدينة لشراء التذاكر، موضحة عبر حسابها في «تويتر» موقع المكتب وعنوانه وأرقام هواتفه.