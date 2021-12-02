نبهت السفارة السعودية في العاصمة الألبانية (تيرانا)، المواطنين السعوديين الموجودين في ألبانيا بأن عليهم مغادرة أراضيها في 2021/12/31 ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية.

وذلك حسب الآتي

أولا: في ما يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني برقم (214) وتاريخ 2021/3/25 الذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من السعودية الدخول إلى جمهورية ألبانيا دون تأشيرة مسبقة وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 ديسمبر 2021، وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي جمهورية ألبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ثانيا: في حال رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي الجمهورية الألبانية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في جمهورية ألبانيا، وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ثالثا: في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل التاريخ المحدد أعلاه، وتجاوزهم فترة الإقامة النظامية في الجمهروية الألبانية، فإنهم يخضعون للمادة رقم (141) من قانون الأجانب رقم (79 / 2021) التي تنص على ما يلي: يعاقب الأجنبي المخالف لشروط الإقامة المحددة، والمغادر طوعا قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها 50 ألف ليك ألباني، وإذا تجاوزت فترة الإقامة غير المسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها 100 ألف ليك ألباني.