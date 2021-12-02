أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الثالثة من برنامج «العلا للابتعاث» والذي يهدف للارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات المملكة في العلا، وتوفير مصادر التعليم بما يساهم في دعم خطط التطوير وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة في المحافظة، وذلك من خلال شراكاتٍ دولية مع جامعات وأكاديميات ومعاهد مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، وهولندا.

وينطلق برنامج «الابتعاث» لمنح الدرجات العلمية للمبتعثين والمبتعثات، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العلا، وتمكينهم من المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة المستقبل.

ويعمل البرنامج مع 117 مؤسسة تعليمية في عدة دول حول العالم، ويتيح للمبتعثين الحصول على شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في مجالات: السياحة والضيافة، التاريخ وعلم الآثار، الفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتقنيات الزراعية وكذلك التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المرافق والخدمات البلدية، وإدارة التواصل.

وتم تصميم البرنامج بشكلٍ إستراتيجي يمتد لعدة سنوات، حيث انطلقت المرحلة الأولى في العام 2018، وتبعها في العام 2019 إطلاق المرحلة الثانية، وفقاً للقطاعات والتخصصات التي تدعم سوق العمل وتساهم في تحقيق جهود تطوير العلا.

ويعد برنامج «العلا للابتعاث»، والذي يتخذ شعار "لنكمل رحلة الحضارات.. ونبني مستقبل العلا الواعد''، مكوناً رئيسياً في رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تتمحور حول الشراكة مع أبناء وبنات الوطن كونهم شريكاً أساسياً في عملية التطوير والنمو لتكون العلا أكبر متحف حي في العالم.

ويقدم البرنامج التأهيل لأكثر من 1000 طالب وطالبة عبر مراحل الابتعاث، لتمكينهم من المشاركة في تحقيق رؤية العلا، وذلك من خلال إمدادهم بالمعرفة والمهارات حيث سيساهمون بعد رحلتهم التعليمية في قطاعات العمل المتنوعة التي تخدم العلا.

وقال عبدالله الخليوي، رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المشرف العام على برنامج الابتعاث، إن برنامج «العلا للابتعاث»، التزام أساسي، حيث يُمكن البرنامج مئات المبتعثين والمبتعثات ويُسهم في اكتسابهم المهارات اللازمة والشهادات العلمية من أفضل الجامعات العالمية.

وأضاف الخليوي: «تدرك الهيئة الملكية أن النمو المستدام من شأنه خلق تجارب مختلفة لأهالي المحافظة، ليس فقط من خلال وظائف في قطاعات متنوعة وحسب؛ ولكن من خلال منحهم الفرصة ليكونوا شركاء فاعلين في تشكيل مستقبل العلا».

وسيلتحق كافة المتأهلين من المبتعثين والمبتعثات ضمن المرحلة الثالثة، بدورات تدريبية تمتد من ستة إلى ثمانية أشهر قبل توجههم لدول الابتعاث، حيث تقام الدورات في «معهد العلا للغات» الذي تم افتتاحه أوائل شهر نوفمبر الماضي؛ لإعداد الطلاب والطالبات لبدأ رحلتهم الدراسية في بلد الابتعاث، حيث يزودهم المعهد بمهارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية اللازمة، من خلال منهج تدريبي مكثف سيسهم في تأهيلهم وإكسابهم المعرفة لتجاوز أي عقبات بمجالاتهم الدراسية في دول الابتعاث.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال برنامج «الابتعاث» إلى بناء مجتمع معرفي مميز يمتلك المهارات والقدرات اللازمة التي تتماشى مع أهداف الهيئة والتوجهات الإستراتيجية لتحقيق الخطط التنموية، من خلال توفير تعليم مميز في أكاديميات ومعاهد وجامعات مرموقة تُساهم في الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا، وإعدادهم للمشاركة المجتمعية والقيام بدور رائد في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات مخطط «رحلة عبر الزمن» والذي يواكب رؤية العلا؛ ويعزز التنمية المستدامة في المحافظة من خلال الكوادر البشرية المؤهلة، باستثمار المقومات الوطنية والإمكانيات المتاحة من أجل خلق روافد متنوعة وثرية تحظى بها العلا لصنع مستقبل تنموي مزدهر.

وللمزيد حول برنامج «العلا للابتعاث»، يمكن الاطلاع وزيارة الموقع التالي: https://www.rcu.gov.sa/scholarship/.