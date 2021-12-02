أكدت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، أن بإمكان المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمة المزاد الإلكتروني للوحات المميزة للمركبات، مشيرة إلى أن أنواع اللوحات التي يمكن المزايدة عليها هي: لوحات مركبات «خصوصي»، لوحات مركبات «نقل خاص»، لوحات «الدراجات النارية».

وأوضحت أن دفع العربون لبدء المزايدة يكون بعد اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها من خلال المنصة، ودفعه يتم من خلال بطاقة الفيزا أو الماستركارد، وفي حال عدم الفوز في المزاد يتم استرجاع العربون تلقائيا من خلال النظام ولا يتطلب ذلك أي إجراء آخر.

وأشارت منصة «أبشر» إلى أنه تتم معرفة تغير سعر اللوحة في المزاد من خلال إرسال رسائل نصية للمشتركين، موضحة أنه آلية دفع قيمة اللوحة بعد انتهاء المزاد تتمثل بإصدار فاتورة بالقيمة الإجمالية التي تشمل قيمة اللوحة، ونوع اللوحة، وأجور الخدمة، ويُمنح الفائز مدة لا تزيد على 5 أيام لدفع كامل المبلغ أو سيتم إلغاء العملية تلقائيا، في حين أن استلام اللوحة يكون بعد سداد القيمة الإجمالية ويتم اختيار فرع المرور لاستلامها.

‏يذكر أن مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي قد دشن أمس (الأربعاء) خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة «أبشر»، وذلك تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة «أبشر أفراد» www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

ويمكّن المزاد أصحاب المركبات من المشاركة فيه وشراء اللوحات إلكترونيا من جميع أنحاء السعودية دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.