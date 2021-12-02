بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أقيم الحفل الختامي لبرنامج (واعد)، وقد ألقى الدكتور السجان كلمته خلال حفل الافتتاحية رحب فيها بضيوف المعهد، مبدياً فخره وسعادته بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المعهد والوزارة، إذ تم إطلاق البرنامج التدريبي (واعد)؛ هذا البرنامج الطموح الذي يهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني، بوزارة الحج والعمرة، إيماناً منه بأهمية إعداد القيادات الوطنية الشابة من الجنسين، ليكونوا مؤهلين لتولي المناصب القيادية، والانطلاق بها صوب آفاق وطنية واعدة يدفعها شغف الريادة الطموحة من أبناء الوطن المبارك، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تنفيذ مثل هذه البرامج المهمة، يجسد رؤية ورسالة وقيم المعهد الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على تفعيل الشراكة المثمرة بين المعهد ومختلف القطاعات لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والمساهمة في وضع حلول للتحديات الإدارية من خلال البحث العلمي المتخصص، والدراسات التطبيقية التي تستجيب لمختلف الظواهر التنموية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية التي تتمتع بخصوصية محلية وعالمية.

وقال إن تنفيذ معهد الإدارة العامة لبرنامج تطوير القيادات الإدارية ومنها برنامج واعد من خلال أكاديمية تطوير القيادات الإدارية، يقوم على انتهاج المعهد لأساليب علمية متطورة خلال إعداد وتنفيذ تلك البرامج ومنها إجراء التقييم لمنسوبي الجهات الحكومية وفقاً للمقاييس السيكومترية، والتي تتضمن اختبار القدرة المعرفية واستبيان السمات الشخصية القيادية وتقييم 360 درجة. حيث أجرت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية عملية التقييم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة الملتحقين في برنامج واعد تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة.

وكشف أن البرنامج يقدم للمتدربين رحلة تطوير شاملة ومتنوعة، تمزج بين ورش العمل وبين التطبيق العملي في مكان العمل، ويستخدم البرنامج مجموعة متنوعة من تقنيات التدريب الحديثة التي تتبنى استخدام التقنيات الناشئة كتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى التطبيقات العملية والتقييم الذاتي والعمل الجماعي-مما يتيح للمشاركين استكشاف القيادة والمهارات المرتبطة بها. إضافة إلى الأنشطة القيادية الداعمة كالكوتشنج والتوجيه القيادي، والتعلم المدمج، وخطة التطوير الذاتي، إلى جانب استضافة العديد من الخبراء المتميزين والقادة الملهمين في مجال تطوير القيادات، حيث يساعد ذلك على توسيع دائرة خبرات المشاركين في البرنامج.

بعدها ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط كلمته بهذه المناسبة.

وقد اشتملت فعاليات حفل اختتام البرنامج الذي تم عقده في مقر فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، على عرض لفيلم إعلامي قصير بعنوان (الطريق إلى القيادة) وتنفيذ تجربة الافتراضي للحضور والمشاركين.

وفي ختام الحفل قام مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، بتكريم معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط. وتسليمه درع المعهد التكريمي بهذه المناسبة، وقام معاليه بتسليم شهادة اجتياز البرنامج لمنسوبي منسوبات وزارة الحج والعمرة المشاركين في البرنامج، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.