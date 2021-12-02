الجناة بعد القبض عليهم (الأمن العام)
ضُبط بحوزة الجناة أسلحة وأعيرة نارية وزجاجات خمر وهواتف جوال ولوحات متعددة لمركبات (الأمن العام)
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين استولوا على مركبات تحت التهديد بسلاح ناري، وأحرقوها بعد استخدامها في ارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة.
وأضاف: ضبط بحوزتهم 4 أسلحة نارية وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة