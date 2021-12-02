صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين استولوا على مركبات تحت التهديد بسلاح ناري، وأحرقوها بعد استخدامها في ارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة.

وأضاف: ضبط بحوزتهم 4 أسلحة نارية وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة