أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 27 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 549,810 حالات، وبلغت الحالات الحرجة 42 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 538,966 حالة في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8839 حالة وفاة.

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