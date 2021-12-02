بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ خليفة بن زايد، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.