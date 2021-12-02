يحتفل الإماراتيون في الثاني من ديسمبر كل عام باليوم الوطني، الذي يؤرخ لمرور 50 عاما على اتحاد الإمارات.ويحيي الإماراتيون هذا اليوم بفخر بما قام به الآباء المؤسسون لكيان الدولة، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.ولا يعد تأسيس دولة الإمارات في 2 ديسمبر عام 1971، مجرد ذكرى تاريخية مهمة فحسب، بل إنها قصة ملهمة للعالم كله بما تحويه من دورس وعبر، عن قيمة وأهمية الاتحاد، عن الإيمان بالأهداف، عن العطاء، عن الإصرار والتحدي، عن الإخلاص والنجاح.قصة 7 حكام جمعهم حلم الوحدة، والسعي لتطوير إماراتهم والنهوض بها وتعزيز استقلالها وتحقيق رفاهية شعوبهم، فاتفقوا على تأسيس كيان قوي، يجمعهم في دولة واحدة، تحت علم واحد.