خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للحشود بالمسجد الحرام، مسارات للطائفين بصحن المطاف إلى الأدوار العليا للمسعى عبر «مزلقان السلام» مروراً بجسر النبي المؤدي إلى سلم الأرقم الكهربائي إلى المواقع المخصصة لهم، وذلك وفق الإجراءات المتبعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام. وأوضح مدير تخطيط الحشود وإدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن فلمبان أنه تم تجهيز كافة الممرات الخاصة بالمعتمرين، ومن أهمها «مزلقان السلام» بعد الانتهاء من المشاريع القائمة به والتأكد من جاهزيته للاستفادة منه لتفويج المعتمرين للأدوار العليا للمسعى، مشيراً إلى أنه تم التأكد من جاهزية مطاف الدور الأرضي للطواف وإمكانية توجيه المعتمرين له في حال زيادة الطاقة البشرية.