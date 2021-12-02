تواصل الكلية التقنية بجدة استعداداتها المكثفة لتنظيم واستضافة «ملتقى التوظيف التقني 2021» بمنطقة مكة المكرمة، على مدى يومي الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر الجاري، الذي يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية بمشاركة أكثر من 35 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي.وأكد عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن الملتقى هو إحدى أدوات الكلية لدعم وتعزيز جهود التوطين؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، مشيراً إلى أن الملتقى الذي وفر حتى اليوم نحو (4000) وظيفة يعقد مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات المشاركة.وتطلع عسلي إلى أن يكون هذا الملتقى محطة التقاء بين الخريجين والخريجات مع الجهات التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، منوها بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تأكيد دور الكلية في دعم خريجيها ومتدربيها فعلى مدى سنوات طويلة قدمت الكلية نماذج مشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل، ووفق المتغيرات التي تتطلبها وظائف المستقبل ورفع فرص توظيف متدربيها، والإسهام في العمل على خدمة المجتمع.