وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء) ميدانياً على آخر التجهيزات لسباق فورمولا1 السعودية؛ الذي سيقام في كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الجاري.واستمع إلى شرح قدّمه رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، عن الحلبة التي يبلغ طولها 6.175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اكتمال التجهيزات لاستضافة فورمولا1 السعودية، التي تُعد من أضخم الفعاليات التي ستنظم في المملكة؛ ممثلة في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، معبرا عن فخره واعتزازه بأن تكون المملكة من بين 23 دولة تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير والفعاليات المنوعة المصاحبة.ونوه بدعم القيادة الرشيدة الكبير للرياضة، الأمر الذي جعل المملكة وجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ومتابعته لإنجاح هذا الفعالية الكُبرى.