استقبل مطار الملك خالد بالرياض، 100 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة داخل الغرفة الحسية التي تم افتتاحها، وتساعد على تهيئتهم نفسياً قبل السفر، وتشتمل الغرفة بيئة آمنة مُجهّزة بالأدوات والأجهزة المتطورة لتحفيّز الحواس المختلفة للأطفال كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم؛ بهدف مساعدتهم على الاسترخاء وعدم التوتر من ركوب الطائرة، وأن تكون رحلة السفر تجربة ممتعة.وأشادت أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمبادرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتدشين الغرفة الحسية في مطار الرياض لتحسين تجربة سفر الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مثمنين رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المركز، لهذه المبادرة المبتكرة التي تساهم في تعزيز فرص تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.وأوضحت مديرة مشروع الغرف الحسية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلود إبراهيم الشايع، أن الخطة المستقبلية للمبادرة تضمن تنفيذ عدد من الغرف الحسية في بعض المرافق الأخرى، وذلك بعد نجاح تجربة تأسيس غرفتين في مطار الملك خالد الدولي، ومدينة الملك فهد الطبية.