وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة رئيس فريق استون مارتن ريسينغ اوتمار شافاناور المشارك بسباق «فورمولا ١ السعودية» وذلك للإشراف ومتابعة مشاركة فريقه في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، كما سيشارك في حفل إطلاق سيارة استون مارتن فانتاج إصدار F1 الذي سيقام بمركز استون مارتن السعودية غدًا الخميس. وكان في استقباله وفد من استون مارتن السعودية بقيادة الرياضي اللاعب الأولمبي حسين علي رضا الذي رحب بقدومه للمملكة.

وأعرب شافاناور فور وصوله أرض المطار عن سعادته البالغة بهذه المشاركة لفريقه بالسباق الذي يقام على أرض المملكة، كما أبدى ثقته بنجاح المنظمين في تقديم حدث مميز.