ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخوله محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون تصريح والشروع في الصيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته صقر استخدم في الصيد، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.

وبين المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.