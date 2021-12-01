لم يفلح مخطط إحدى أخطر شبكات تهريب المخدرات في تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، داخل شحنة من الهيل، قصد المهربون استخدامها لمنع الوسائل الأمنية الحية «K9» من الكشف عن الشحنة الممنوعة.وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نجحت في الأول من شهر محرم من رصد معلومات كشفت تخطيط إحدى أخطر شبكات تهريب المخدرات لتهريب شحنة من أقراص إمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبعد عمليات تحرٍّ ورصد وجمع للمعلومات وبذل كافة وسائل الترقب والتثبت، تم في اليوم 18 من ربيع الآخر الجاري القبض على مستقبليها.وكشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، التي تستهدف أمن وشباب المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (30.349.000) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات «هيل»، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها، (4) أشخاص، مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.ماذا تعرف عن «كي ناين»؟تعرف وحدة «K9» بالكلاب البوليسية، التي تقوم عادة بمساندة أعمال الأمن المختلفة من مطاردة المطلوبين أمنياً وضبط المهربين والبحث والإنقاذ، أعمال الأمن والحراسة، وتتبع واقتفاء الأثر، التعرف على الأشخاص المشتبه فيهم وحفظ النظام في مباريات كرة القدم والكشف عن المتفجرات والأسلحة، البحث عن الأشياء المفقودة والمواد المخدرة. وتتمتع هذه الكلاب بقدرات كبيرة على معرفة أماكن اختبائهم وأماكن المخدرات أو السلاح والمتفجرات، ولديها حاسة شم هائلة، ويستعان بهذه الوحدة في الاقتحامات الأمنية، وتفتيش المركبات إضافة للاستعانة بها عند المعابر الحدودية ومنافذ الجمارك.