تشهد محافظة جدة يوم الإثنين القادم 2 جمادى الأولى، الموافق 6 ديسمبر، تحت رعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية انطلاق معرض جدة الدولي للسيارات الذي تنظمه شركة صلة والمقام في «جدة سوبردوم». إذ يبدأ باستقبال الزوار في تمام الساعة 6 مساءً في أول يوم وباقي الأيام من الساعة 4:30 مساءً وحتى 11 مساءً. وسيستمر المعرض لمدة 5 أيام يتخلله فعاليات شيقة لعشاق السيارات وعرض لأحدث الطرازات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من السيارات النادرة.

يضم المعرض أهم وكالات السيارات، ويشهد إطلاقا حصريا لأكثر من 20 سيارة تُعرض لأول مرة في المملكة، كما سيكون هناك مزاد خاص للسيارات الكلاسيكية النادرة. ويتوقع أن يصل إجمالي عدد الزوار إلى 250 ألفا خلال أيام المعرض الخمسة. ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي هو الراعي البلاتيني حيث يوفر فرص تمويل للسيارات، كما أن شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة ستكون راعيًا ذهبيًا، وراديو مكس إف إم شريك راديو حصري للمعرض، بالإضافة إلى العديد من الجهات الإعلامية التي ستغطي الحدث.

تمتد الفعاليات الخارجية على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع وتشمل فعالية قيادة سيارة الأحلام، وحلبة سباق الكارتينج المجهزة بالكامل، وتجربة الدرفتنج (التفحيط) مع سائق محترف في ساحة مخصصة، إلى جانب تجربة الطرق الوعرة بسيارات الدفع الرباعي في منطقة مجهزة بمرتفعات وصخور وغيرها، واختبار قيادة السيارات من الوكلاء المشاركين بالمعرض. إضافة إلى عرض للسيارات المعدلة والكلاسيكية ونوادي السيارات المعروفة، كما تتوفر منطقة طعام تحتوي على عدة خيارات لتناسب جميع الأذواق.

تعد «جدة سوبردوم» من أكبر المراكز المخصصة لإقامة المعارض والمؤتمرات وجميع أنواع الفعاليات، وتحمل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس كأكبر قبة جيوديسية في العالم وأكبر قبة بسقف بلا أعمدة في العالم. كما أنها تضم مواقف تتسع لأكثر من 5000 سيارة.