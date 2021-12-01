أُختُتم تحدّي TechTree التقني بجامعة الملك خالد، والذي يهدف إلى ابتكار حلول رقمية وتقنية ذكية تهدف إلى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة عشرة مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وكذلك رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة.

وأبان عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي، أن تفعيل هذا التحدي يأتي من منطلق أهمية استثمار إبداعات الطلاب وقدرتهم على المشاركة في المبادرات النوعية الفاعلة. وأضاف، أنه شارك في تنفيذ المبادرة، عدد من الأندية الطلابية خلال 3 أيام متتالية، منها الحاسب الآلي، والهندسة، والألعاب الإلكترونية، وتمت بالتعاون مع الجمعية السعودية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وكذلك معهد مهندس الإلكترونيات والكهرباء (IEEE)، فيما تنوعت المسارات في المبادرة إلى 3 مسارات رئيسة شملت البرمجة، وإنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية، حيث شارك الطلاب في ابتكار مشاريع واقعية تسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، كما اشتملت المبادرة على دورات تدريبية مصاحبة في عدة مجالات تقنية مختلفة.