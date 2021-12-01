التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة اليوم، وفد مجلس النواب الأردني برئاسة رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن النائب محمد الفايز، وذلك قبيل مغادرتهم إلى الرياض في زيارة رسمية لمجلس الشورى السعودي.

وأكد السفير السديري خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين، معرباً عن تقديره لمواقف الأردن المشرفة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية كافة المستندة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائمة على النظرة العروبية والمصالح المشتركة.

من جانبه، ثمن رئيس الوفد النائب محمد الفايز مواقف المملكة الداعمة للأردن والتي تجد دائما التقدير لدى القيادة والشعب الأردني، مبيناً أن تلك المواقف نابعة من حب السعودية للأردن، حيث لا تحكمها المصالح الفردية بل هي نابعة عن موقف عربي مبني على قاعدة الاحترام والمصير المشترك.