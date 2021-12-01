أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المتحور أوميكرون تم رصده في أكثر من 21 دولة في جميع قارات العالم، مبينا أنه تم عزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي الذي عقد اليوم (الأربعاء) للحديث عن مستجدات فايروس كورونا ومتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن ظهور المتحور أوميكرون مثير للقلق وذلك بسبب احتمالية تغير أنماط وسلوكيات الفايروس وأن تكون مؤثرة على شدة عدوى الفايروس، واستجابته للقاحات، وسرعة انتشاره، وكونه يحدث فيه عدد كبير من الطفرات، لافتاً إلى أن تنقل الفايروسات بين الأشخاص من أهم عوامل المتحور.

وأكد أنه يمكن أن نحمي أنفسنا ونقلل من انتشار أوميكرون باتباع إستراتيجيات الوقاية وذلك من خلال استكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ستة أشهر على جرعته الثانية، حيث تبين أن عدم التحصين من فايروس كورونا يزيد فرصة ظهور المتحورات، منوهاً إلى أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة وفي المناطق المزدحمة، حيث إن ارتداءها ضروري جدا لمواجهة انتشار فايروس كورونا مع أهمية غسل اليدين وتعقيمها بانتظام، وكذلك اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.

وأضاف أن الدراسات لم تصل إلى معلومات كافية حول مستوى خطر أوميكرون وأن اختلاف التحورات يكون في التسلسل الجيني للفايروس، ويسبب ذلك طفرات وتغيرات تؤدي إلى أن يكون المتحور مختلفاً، لكن الفايروس هو نفسه.

وأشار إلى أن الحالة الصحية في تطبيق ⁧‫#توكلنا⁩ حمايةً للجميع، ولمن يظهر له مخالط وفي حالة حجر منزلي أو مؤسسي أو لديه إصابة فإن عليه واجب ديني وإنساني وأخلاقي ووطني أن يلتزم بما تقتضيه هذه الحالة من إجراءات صحية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه بعد 6 أشهر من التحصين ينخفض مستوى المناعة لدى الأشخاص، مبيناً أن الصحة ترصد أنماطا من متحورات فايروسات كورونا وتعلن عنها أولا بأول، وحذّر من الانجراف خلف الشائعات المظللة حول فايروس كورونا، موجها رسالة لكل من يبث الشائعات، أنه يجب أن يكفّوا عن الإضرار بالآخرين، لافتاً إلى أن أفراد المجتمع هم الحصن لكل الشائعات، وعلى الجميع أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

وفي نفس السياق، أعلنت اليوم الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (34) حالة مؤكدة وتعافي (26) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (39) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549786) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538939) حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8837) حالة.

‏